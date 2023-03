Aue - Die direkte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Erzgebirge Aue noch nicht ganz abgehakt. Das aktuelle Ziel sei es jedoch, 45 Punkte zu holen, sagte Sportchef Matthias Heidrich der „Freien Presse“. „Haben wir das geschafft, werden wir uns neue Ziele setzen“, sagte der 45-Jährige und nannte einen einstelligen Tabellenplatz in der 3. Liga.

Angesichts von derzeit elf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz verteidigte Heidrich, die Lizenz für die 2. Liga beantragt zu haben. „Wenn wir das nicht getan hätten, hätten wir hier den Stecker aus der Dose gezogen. Man muss immer ambitioniert bleiben, solange es rechnerisch möglich ist, an seine Chancen glauben“, sagte der Ex-Profi. In der Rückrunden-Tabelle liegt der FCE mit 16 Punkten auf Rang fünf. Am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) empfängt der Club 1860 München. Der Aufstieg sei „unrealistisch, aber nicht unmöglich.“

Der erfolgreiche Weg mit Trainer Pavel Dotchev soll in der kommenden Spielzeit fortgesetzt werden. Dabei soll das Personal weitgehend identisch sein. „Wir setzten auf Kontinuität, werden nicht noch einmal einen großen Umbruch einleiten. Wir wollen mit der Mehrzahl der Spieler weiterarbeiten“, sagte Heidrich. Dazu zählt Dimitrij Nazarov, der allein in den vergangenen vier Spielen viermal traf: „Wir wollen gern mit "Dima" verlängern, sind auch schon im Dialog dazu. Es wird noch ein Weilchen bis zu einer Entscheidung dauern, aber ich bin zuversichtlich.“