Elversberg - Der FC Erzgebirge Aue hat sich auch ohne zahlreiche Offensivkräfte aus der kleinen Krise gekämpft. Das Team von Trainer Pavel Dotchev siegte am Samstag überraschend 1:0 (0:0) bei Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg. Vor 5828 Fans traf Omar Sijaric (74. Minute) und Aue freute sich nach zuletzt zwei Niederlagen nacheinander und einer Aussprache unter der Woche über ein wichtiges Erfolgserlebnis. Für Dotchev war es im vierten Duell mit Elversbergs Trainer Horst Steffen der vierte Sieg.

Ohne Antonio Jonjic, Dimitrij Nazarov, Marvin Stefaniak und Sam Schreck im Kader lag der Fokus bei Aue auf der Defensive. Favorit Elversberg rannte in dem intensiv geführten Spiel an, scheiterte aber an sich selbst oder an Aue-Keeper Martin Männel. Der Kapitän rettete ebenso gegen Manuel Feil (15.) wie gegen Nick Woltemade (43.) mit starken Paraden. Valdrin Mustafa (11./21./24.) verfehlte das FCE-Tor gleich dreimal knapp.

Das Bild änderte sich nach der Halbzeitpause kaum, allerdings verzeichnete Aue eine große Chance. Sijaric (52.) dribbelte sich durch den Strafraum, sein Abschluss aus kurzer Distanz wurde jedoch gehalten. Elversberg rannte nach wie vor vergeblich an, so langsam gingen den Gastgebern allerdings Luft und Ideen aus. Das bestrafte Aue. Maximilian Thiel passte den Ball ins Zentrum des Strafraums, Paul-Philipp Bessong verlängerte per Hacke und Sijaric schob am langen Pfosten ein. In der Schlussphase vergab Mustafa (89.) aus nur wenigen Metern die größte Möglichkeit zum Ausgleich.