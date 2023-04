Aue - Alarmstimmung beim FC Erzgebirge Aue nach zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen. Der Fußball-Drittligist hat auf die sportliche Talfahrt der letzten Wochen reagiert und die Vertragsgespräche mit den Profis ausgesetzt. „Sie finden aktuell nicht statt. Es ist wichtig, jetzt erstmal eine Klarheit reinzubekommen, auch für den Verein. Es geht darum, die Energie der Jungs in die Richtung zu bekommen, dass wir die Klasse halten“, erklärte Aues Sportchef Matthias Heidrich. Vor dem Samstagspiel (14.00 Uhr/magentaSport) beim Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg betonte Heidrich am Donnerstag auf der Pressekonferenz: „Es ist gerade eine schwierige Phase mit viel Sorgen, mit viel Kritik, die gerade auf uns einströmt. Wir machen uns massiv Gedanken, wie wir die letzten Meter jetzt gemeinsam gehen.“

Er sehe den intensiven Austausch mit der Vorstandsebene als „eine neu gewonnene Qualität“ im Erzgebirge an. Vor der Mannschaft verlange er nur den Fokus auf den Abstiegskampf. „Es geht um ganz, ganze einfache Basisdaten, um Haltung, um Zweikampfführung, um Einstellung zum Spiel, das wurde der Mannschaft nochmal deutlich verklickert, an welchen Punkt wir gerade sind.“

Aue hat sechs Spieltage vor Schluss zwar noch ein komfortables Polster von acht Punkten auf einen Abstiegsplatz, doch Heidrich bilanzierte einen „sehr großen Abstiegstrend“. Diesen müsse man „durch geschlossenes Auftreten“ brechen. Cheftrainer Pave Dotchev meinte vor dem Elversberg-Spiel: „Das ist ein Spiel, wo wir in unserer Situation nur gewinnen können. Mit gewinnen können meine ich, dass wir uns teuer verkaufen können. Das wir die Qualität zeigen, auch mit Spitzenmannschaften mitzuhalten.“