Aue - Erzgebirge Aue geht nach dem 1:0-Auswärtssieg bei der Reserve des SC Freiburg mit viel Selbstvertrauen und Motivation an die nächsten Aufgaben. „Es war enorm wichtig heute zu gewinnen, weil wir ein sehr schwieriges Spiel vor der Brust haben. Es war wichtig für die Moral“, sagte Aue-Coach Pavel Dotchev bei MagentaSport.

Siegtorschütze Erik Majetschak sagte: „Wir sind extrem happy, dass wir nach der Negativ-Serie wieder dreifach punkten konnten.“ Dieses Selbstbewusstsein ist besonders wichtig, da den Veilchen gleich zwei Spiele in den kommenden fünf Tagen bevorstehen. Am Dienstag spielt der Fußball-Drittligist im Sachsen-Pokal gegen BSG Stahl Riesa (13.00 Uhr/MDR) und am Freitag-Abend in der Liga gegen den SC Verl (19.00 Uhr/MagentaSport). Gerade in der so engen dritten Liga, wird dies ein bedeutungsvolles Spiel für Erzgebirge Aue.

Erik Majetschak sieht die Herausforderung positiv: „Das Programm ist ziemlich hart. Es ist alles sehr eng getaktet, aber wir haben auch gleich zwei Möglichkeiten zu punkten.“

Über den Aufstieg in die zweite Liga möchte auch nach dem 13. Spieltag von Auer Seite keiner reden. Wie Geschäftsführer Matthias Heidrich erklärte, müsse der Aufstieg nicht unbedingt sein. Man wolle allerdings natürlich „ordentliche Ergebnisse erzielen“, um oben dranzubleiben, betonte Heidrich.