Die Klinik für Pferde an der Uni Leipzig hat ein neues CT-Gerät in Betrieb genommen. Die Vierbeiner können jetzt besser als früher untersucht werden.

Auch Pferde müssen zum CT - neues Gerät in Leipzig

Leipzig - Pferdebesitzer können ihre Vierbeiner jetzt für eine moderne CT-Untersuchung an die Universität Leipzig bringen. In der Klinik für Pferde ist seit Anfang des Jahres ein neuer Computertomograph (CT) in Betrieb, der bessere Untersuchungsmöglichkeiten der tierischen Patienten bringt. „Das Gerät wurde ganz speziell für Pferde umgebaut“, sagte Prof. Kerstin Gerlach.

Mit dem neuen CT könnten auch bislang schwer zugängliche Regionen an den Tieren wie die komplette Halswirbelsäule oder die Schultergelenke besser untersucht werden. Anders als früher könnten die Tiere jetzt zum Teil ebenerdig stehen bleiben, um zum Beispiel am Kopf untersucht zu werden. Auch Untersuchungen an liegenden Tieren seien möglich, weil das CT abgesenkt werden könne.

Nicht immer ist eine Narkose nötig

„Für eine Untersuchung am Kopf wird das Pferd nur sediert, nicht in Narkose gelegt“, erläuterte Gerlach. Auch das sei ein großer Vorteil. „Eine Narkose birgt bei Pferden immer ein hohes Risiko, mehr als beim Menschen oder bei Kleintieren.“

Das neue CT hat ein altes Gerät ersetzt, das nach vielen Jahren im Einsatz nicht mehr zu reparieren war und nicht mehr dem Stand der Technik entsprach. In der Zwischenzeit mussten Pferdebesitzer für eine CT-Untersuchung nach Berlin ausweichen. Die Tierklinik der Uni habe ein relativ großes Einzugsgebiet, sagte Gerlach. Pferde aus Sachsen und Thüringen, Teilen Sachsen-Anhalts und sogar aus Tschechien würden zur Behandlung nach Leipzig gebracht.

Räume für neues Gerät umgebaut

Der moderne Computertomograph kostete rund 850.000 Euro, finanziert je zur Hälfte vom Freistaat Sachsen und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Außerdem musste die Untersuchungshalle in der Klinik für Pferde umgebaut werden, was noch einmal knapp 582.000 Euro kostete.