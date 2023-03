Hannover - Trotz des Wegfalls der niedersächsischen Corona-Verordnung zum 1. März erhebt das Land zunächst weiter seine Statistiken zur Entwicklung der Pandemie. „Das Wegfallen der Maßnahmen ist das eine, die Beobachtung der Erkrankung ist das andere. Natürlich ist Covid-19 weiterhin eine sehr ernstzunehmende Erkrankung“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover. „Wir beobachten das jetzt erstmal genau so weiter, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben.“ Das gelte zunächst bis zum 7. April. An dem Tag sollen die letzten vom Bund per Infektionsschutzgesetz auferlegten Corona-Schutzmaßnahmen auslaufen.

Beim niedersächsischen Corona-Monitoring wird neben der Zahl der Ansteckungen auch die Situation in den Krankenhäusern und in den Intensivstationen erfasst. Am Mittwoch lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 114,2. Höchststand in der Pandemie waren 2042,6 Ende März 2022. Allerdings wird mittlerweile auch deutlich seltener getestet als noch vor einem Jahr.

Der Indikator zur Hospitalisierung lag bei 8,5. Er gibt an, wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Corona in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Zudem waren 2,8 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt.