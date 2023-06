Rostock - Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat am Donnerstag gleich zwei neue Spieler verpflichtet. Vom SV Sandhausen kommt der schnelle Flügelspieler Christian Kinsombi an die Ostsee, vom Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt der junge Abwehrspieler Salomon Patrick Amougou Nkoa. Zur Höhe der Ablösesumme machten die Rostocker in beiden Fällen keine Angaben. Der FC Hansa hat damit bereits sieben Neuzugänge für die kommende Zweitliga-Saison geholt.

Der 23 Jahre alte Kinsombi spielte genauso wie der neue Mittelfeldspieler Janik Bachmann bereits in der vergangenen Saison unter Hansa-Trainer Alois Schwartz in Sandhausen. „Mit Christian Kinsombi bekommen wir einen unheimlich schnellen und in der Offensive sehr variabel einsetzbaren Spieler, der sowohl auf dem Flügel als auch als hängende Spitze agieren kann“, sagte Sportdirektor Kristian Walter. Der Bruder des ehemaligen HSV-Profis David Kinsombi unterschrieb in Rostock einen Dreijahresvertrag.

Der 23 Jahre alte Kameruner Amougou Nkoa band sich sogar für vier Jahre an seinen Club. „Patrick ist ein junger, athletischer Innenverteidiger mit enormem Potenzial“, sagte Walter. Der Innenverteidiger stand in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Nordost in allen 34 Partien für die Erfurter auf dem Platz.