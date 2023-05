Gotha - Nach einer Reihe von Diebstählen in Gotha sind zwei Männer festgenommen worden. Ermittler bringen etwa 30 Taten mit den 29 und 26 Jahre alten Männer in Verbindung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. So werden ihnen etwa Einbrüche seit Dezember 2022 im Stadtgebiet Gotha bei Firmen, aber etwa auch bei Schulen zugeschrieben. Bei der Durchsuchung der Wohnung der beiden Männer seien Laptops und andere elektronische Geräte gefunden worden. Auch Schlüssel und Einbruchswerkzeug sei dabei entdeckt worden. Der Wert der Beute belaufe sich auf etwa 30.000 Euro. Den Sachschaden, der bei den Einbrüchen entstand, schätzt die Polizei dagegen auf rund 70.000 Euro. Beide Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.