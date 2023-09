Attacke mit Buttersäure an AfD-Stand am Tag der Sachsen

Aue-Bad Schlema - Unbekannte haben Buttersäure an dem Stand der AfD-Bundestagsfraktion am Tag der Sachsen in Aue verschüttet. Es habe sich rasch ein beißender Gestank ausgebreitet, verletzt wurde aber niemand, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr habe den Boden gesäubert. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt, ein politischer Hintergrund könne aber nicht ausgeschlossen werde, sagte ein Polizeisprecher.