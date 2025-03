Blaulicht vor dem Schulgebäude, Schüler mit Atemproblemen, der Unterricht abgebrochen: In Dresden sorgt ein undefinierbarer Geruch für einen Feuerwehreinsatz. Die Ursache bleibt unklar.

Atemprobleme an Schule in Dresden - sieben im Krankenhaus

Unklarer Geruch löst Feuerwehreinsatz an Dresdner Berufsschule aus. (Symbolbild)

Dresden - Wegen Klagen über Atemprobleme ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr an einem beruflichen Schulzentrum in Dresden gekommen. Von den rund 400 anwesenden Schülerinnen und Schüler klagten sieben über Atemwegsreizungen und wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere 19 Schüler wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Das Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung wurde vorsorglich geräumt, der Unterricht für den restlichen Tag eingestellt. Messungen der Einsatzkräfte ergaben keine Hinweise auf gefährliche Gase. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Körperverletzung. Die Canalettostraße war während des Einsatzes zeitweise voll gesperrt.