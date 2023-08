Dresden - Eine Strom- und Telekommunikationsleitung ist in Dresden auf etwa 100 Metern Länge von einem Ast abgerissen worden. Die Leitung sprühte Funken und es bildeten sich Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand am Donnerstagmorgen, wie sie am Freitag mitteilte. Der Ast war im Stadtteil Mobschatz wegen des stürmischen Wetters abgebrochen und auf die Leitung gestürzt.

Durch den Sturm neigte sich auch ein sechs Meter hoher Baum im Stadtteil Pieschen am Donnerstagabend fast bis auf den Boden. Weil die Gefahr bestand, dass der Baum auf parkende Autos kippen könnte, grub die Feuerwehr ihn mitsamt Wurzeln aus. Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft soll ihn nun wieder an seinem ursprünglichen Ort einpflanzen.