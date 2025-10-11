Berlin - Auf der südlichen A100 wird der Asphalt erneuert - ab Sonntag kommt es deshalb in Fahrtrichtung Wedding bis zum 8. November zu Verkehrseinschränkungen. Bereits in der Nacht zum Sonntag werden die Anschlussstellen Gradestraße und Oberlandstraße gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Demnach ist der rechte Fahrstreifen ab Montag bis nächsten Sonntag gesperrt.

Ab Montag in einer Woche (20. Oktober) bis 2. November sind dann zusätzlich die Anschlussstellen Tempelhofer Damm und die Alboinstraße gesperrt, es wird nur noch eine Spur frei sein. Ab 3. November sind dann nur noch die Anschlussstellen Tempelhofer Damm und die Ausfahrt der Anschlussstelle Alboinstraße gesperrt. Die Spurreduzierungen erfolgen bereits vor dem Tunnel Ortsteil Britz, um Staus im Tunnel zu vermeiden.

Dreieck Neukölln am Sonntag zeitweise dicht

Am Sonntag (12. Oktober) ist darüber hinaus für den Auf- und Umbau der Baumaßnahme die A100 von 4.00 bis 12.00 Uhr ab dem Dreieck Neukölln bis Tempelhofer Damm gesperrt. Und am kommenden Sonntag (19. Oktober) ist die A113 gesperrt. Die Fahrtrichtung Treptow sei von allen Arbeiten nicht betroffen, hieß es.