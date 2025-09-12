Fisnik Asllani kehrt mit der TSG 1899 Hoffenheim zu seinem Ausbildungsverein zurück. Nervosität ist weder bei ihm noch bei den Kraichgauern zu spüren.

Zuzenhausen - Für Fisnik Asllani ist es die Rückkehr in die Heimat, die TSG 1899 Hoffenheim hofft im Bundesligaspiel beim 1. FC Union Berlin auf den nächsten Schritt nach vorn. Man werde einer Mannschaft mit eigenem Charakter und Spielstil gegenüberstehen, erklärte TSG-Coach Christian Ilzer. „Da wird man sehen, wie wir mit so einem Team klarkommen. Letzte Saison ist uns es überhaupt nicht gelungen. Dahingehend wollen wir zeigen, dass wir uns weiterentwickelt haben“, sagte Ilzer vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr).

Sein Stürmer Asllani kehrt nach fünf Jahren an die Alte Försterei zurück. 2020 wechselte er nach Hoffenheim, wo er nach mehreren Ausleihen in dieser Saison durchstartet. „Fisi ist ein Berliner Junge. Er hat eine gute Zeit dort gehabt. Jetzt ist er aber bei uns und ein ganz wichtiger Spieler. Er hat sehr fokussiert trainiert, merkt aber keinen Unterschied zu den letzten Wochen“, sagte Ilzer.

Die Niederlage zuletzt gegen Eintracht Frankfurt ist abgehakt, zumal die Leistung aus Ilzers Sicht gut war. „Es ist für uns die Frage wichtig, inwiefern wir durch dieses Spiel eine bessere Mannschaft geworden sind. Das wollen wir jedem Spieler vermitteln“, sagte der Österreicher.

Burger fit, Hajdari Startelf-Kandidat

Union sieht er als extrem heimstark an. Dazu kämen viele Emotionen, großartige Leidenschaft, Kompaktheit sowie eine enorme Gefahr bei Standards und im Umschaltspiel. „Wir müssen versuchen, diese mutige offensive Ausrichtung in uns zu haben. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, um ein gutes Ergebnis im Fußball zu erreichen, ist ein extremer Fokus auf gemeinsames Verteidigen nötig. Wir brauchen da eine gute Balance“, sagte der 47-Jährige.

Personell hat er nun einige Möglichkeiten mehr. Wouter Burger ist wieder fit und einsatzbereit. Auch Albian Hajdari hat die Länderspielpause genutzt, um sich noch besser zu integrieren und das Spiel besser kennenzulernen. „Das war eine wertvolle Zeit, in der er große Schritte nach vorn gemacht hat. Er ist so weit, dass er ein Thema für die Startelf ist“, sagte Ilzer. Wie im zentralen Mittelfeld habe er aber auch in der Abwehr eine gute Auswahl.