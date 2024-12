Im März kommt ein Arzt gewaltsam ums Leben. Neben der Witwe sind zwei weitere Personen in Untersuchungshaft. Nun hat das Landgericht den Prozess gegen das Trio terminiert - es geht um Mord.

Arzt in Chemnitz getötet - Mordprozess ab Januar 2025

Chemnitz - Zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 69-Jährigen in Chemnitz wird den drei Tatverdächtigen in dem Fall ab Anfang 2025 der Prozess gemacht. Das Landgericht Chemnitz plant für die Hauptverhandlung gegen die Witwe des Mediziners sowie eine weitere Frau und einen Mann ab dem 8. Januar insgesamt 18 Tage bis Ende April. Die Anklage wirft der 54-Jährigen und ihren mutmaßlichen 60 und 64 Jahre alten Komplizen gemeinschaftlichen Mord vor.

Motiv Geld

Die Staatsanwaltschaft ist im Ergebnis der Ermittlungen überzeugt, dass das Trio den Kardiologen in der Nacht zum 10. März 2024 in dessen Wohnung durch mehrere Messerstiche und stumpfe Gewalt gegen den Kopf tötete. Sie sollen heimtückisch und aus Habgier gehandelt haben in dem Wissen, dass der Arzt nicht mit einem Angriff rechnete. Motiv war, sich durch den Tod des Mannes finanziellen Vorteil zu verschaffen. Die Witwe wurde Wochen später festgenommen, die anderen Tatverdächtigen schon wenige Tage nach der Tat.