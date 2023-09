„Artemis 2“-Astronauten besuchen Airbus-Werk in Bremen

Bremen - Die Crew der „Artemis 2“-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa hat das Bremer Airbus-Werk besucht. Die Astronauten informierten sich zwei Tage über die maßgeblich in Bremen gebauten Servicemodule für die Orion-Raumschiffe der „Artemis“-Mondmissionen. Nasa-Astronautin Christina Koch sagte am Freitag, sie habe gesehen, dass die Teams alles dafür täten, dass die Missionen erfolgreich würden. Ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sagte, er habe vollstes Vertrauen in die Leistung der Ingenieure.

Die Astronauten Koch, Hansen sowie Victor Glover und Reid Wiseman sollen im November 2024 um den Mond fliegen. Rund ein Jahr später soll mit „Artemis 3“ ein weiterer bemannter Flug inklusive Mondlandung folgen. Es ist das erste Mal, dass die Nasa ein nicht-amerikanisches Unternehmen mit dem Bau eines Hauptantriebssystems für eine US-Raumfahrtmission betraut hat. Airbus liefert mit dem Servicemodul rund die Hälfte des Raumschiffes, sagte Ralf Zimmermann von Airbus.