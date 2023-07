Arno Bausemer, Spitzenkandidat der AfD Sachsen-Anhalt für die Europawahl 2024, steht auf dem Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt in Weißandt-Gölzau.

Magdeburg - Der sachsen-anhaltische AfD-Kommunalpolitiker Arno Bausemer will ins Europaparlament einziehen. Bei der Europawahlversammlung der Rechtspopulisten in Magdeburg wählten die Delegierten den Mann aus der Altmark am Sonntag mit 86,7 Prozent Zustimmung auf Listenplatz zehn. Er hatte keinen Gegenkandidaten.

In seiner Bewerbungsrede kritisierte Bausemer die EU wegen aus seiner Sicht überbordender Vorschriften und Verbote. Die Europäische Union funktioniere nicht, sagte Bausemer und rügte das geplante Aus für Autos mit Verbrennermotor. „Das ist Verbotsideologie, das geht so nicht.“

Bausemer ist aktuell Mitglied im Kreistag und im Stadtrat Stendal, außerdem ist er Schatzmeister der Landespartei. 2021 landete er bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Altmark auf dem dritten Platz und verpasste so den Einzug ins Parlament. Beruflich arbeitet er aktuell für eine Landtagsabgeordnete, und er ist Landwirt im Nebenerwerb.