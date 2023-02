Armbrust-Tat: Staatsanwalt will psychiatrische Unterbringung

Bremen - Im Prozess um die Armbrust-Attacke an einem Bremerhavener Gymnasium im Mai 2022 hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Bremen die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert. Der Staatsanwalt sagte am Montag, dass die Steuerungsfähigkeit des 21-Jährigen bei der Tat wegen einer Sozialphobie und einer Depression erheblich beeinträchtigt gewesen sei. Formal plädierte er auf eine Haftstrafe von elf Jahren und acht Monaten wegen versuchten heimtückischen Mordes aus niederen Beweggründen.

Der 21-Jährige soll in seiner ehemaligen Schule mit einer Armbrust zweimal auf die Schulsekretärin geschossen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Kurze Zeit später soll er auf einer nahen Straßenkreuzung in Tötungsabsicht auf einen Passanten geschossen, diesen aber verfehlt haben.

Der Angeklagte bestritt am Montag erneut eine Tötungsabsicht. „Ich schwöre auf alles, was ich habe“, betonte er. Statt ins Gefängnis wolle er lieber in die forensischen Psychiatrie, weil er dort auf eine erfolgreiche Behandlung hoffe. Nach einer möglichen Haftstrafe ohne Therapie befürchte er, wieder gewalttätig zu werden: „Da habe ich keine Lust drauf.“

Die Verteidigung forderte kein konkretes Strafmaß. Der Angeklagte sei mit dem Ziel eines „Suicide by cop“ (Todesschuss aus der Waffe eines Polizisten) schwer bewaffnet in die Schule gegangen. Einer der beiden Verteidiger sagte, die Tat sei lediglich als gefährliche Körperverletzung einzuordnen.