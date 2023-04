Berlin - Das norwegische Duo Madcon steuert den offiziellen Song der Special Olympics World Games Berlin 2023 bei. Mit einer emotionalen Melodie soll das Lied „Are You Ready“ die rund 7000 Aktiven der Weltspiele der geistig und mehrfach Behinderten dazu motivieren, „den richtigen Moment zu ergreifen und sich bei den Spielen der Welt zu zeigen“, wie das Gesangsduo am Freitag mitteilte. Die Weltspiele vom 17. bis zum 25. Juni sind das größte Sportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.

Bei der Eröffnungsfeier am 17. Juni im Berliner Olympiastadion werden neben der Live-Performance des Games-Songs 350 Artisten, Künstler und Musiker gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern, die in 26 Sportarten antreten, eine inklusive Show bieten. „Es wird ein Kaleidoskop, eine gigantische und großartige bunte Show, die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung zelebriert“, sagt Regina Stahl, Direktorin Non-Sports Events Special Olympics World Games Berlin 2023. Zudem unterstützen 700 Tänzer aus der gesamten Bundesrepublik die Choreografie des Songs. Bei weiteren Acts treten Unity, das Maskottchen der Weltspiele, und die Blue Man Group Berlin auf.

Bundeskanzler Olaf Scholz wird zusammen mit Christiane Krajewski, Präsidentin Special Olympics Deutschland, die mehr als 50.000 Zuschauer aus aller Welt begrüßen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Schirmherr der Special Olympics World Games Berlin 2023 die Weltspiele eröffnen. Mit einem Feuerwerk soll die Eröffnungsfeier ein glanzvolles Ende finden.