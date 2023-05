Berlin - Auf den Spuren der Feldzüge Alexanders des Großen gewährt die Ausstellung „Archäologische Schätze aus Usbekistan. Von Alexander dem Großen bis zum Reich der Kuschan“ Einblicke in Geschichte und Entwicklung dieser Kulturlandschaft. Die vom Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte präsentierte Schau ist auf der Museumsinsel im Neuen Museum und der angrenzenden James-Simon-Galerie von diesem Donnerstag an bis zum 14. Januar zu sehen.

Gezeigt werden aus der Zeit des 4. Jahrhunderts vor der Zeitrechnung bis ins 4. Jahrhundert danach rund 350 Objekte, von denen nach Angaben vom Mittwoch rund 280 aus Usbekistan stammen. „Viele Kunststücke sind erstmals öffentlich zu sehen“, sagte Gayane Umerowa, Leiterin der Art and Culture Development Foundation in Tashkent, mit deren Unterstützung das seit 2019 entwickelte Projekt entstehen konnte. Zur Eröffnung wurden am Mittwochabend der usbekische Präsident Schawkat Mirsijojew und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.

Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sprach von herausragenden Zeugnissen aus dieser Zeit, die Lücken im Wissen um die Region füllten. Die Objekte verdeutlichten viel über Lebensumstände, Religion und Vielfalt in kultureller, ethnischer und religiöser Hinsicht. Museumsdirektor Matthias Wemhoff verwies auf die extreme Kraftanstrengung aller Beteiligter, um die teils äußert fragilen Objekte nach Berlin zu bekommen.

Neben archäologischen Zeugnissen der makedonischen Präsenz, dem Kunstschaffen der Kuschan sowie Porträts der aristokratischen Herrscher im Süden Usbekistans sind auch Objekte früher buddhistischer Kunst zu sehen. Erläutert werden die Stücke zudem mit Videos und Computeranimationen von archäologischen Fundstätten.

Nachvollziehen lassen sich auch die Feldzüge des makedonischen Königs Alexander der Große (356-323 vor der Zeitrechnung) von deren Ausgangspunkt in Makedonien bis zu archäologischen Funden aus Befestigungsanlagen im Südosten Usbekistans. Er besiegte das Perserreich der Achaimeniden und eroberte dabei Teile Zentralasiens und Indiens.