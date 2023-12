Chemnitz - Das Staatliche Museum für Archäologie (smac) in Chemnitz verbucht dieses Jahr einen Besucherrekord. Bisher seien mehr als 80.000 Menschen gezählt worden. Das stelle die bisherige Bestmarke von 73.000 im Jahr 2015 in den Schatten, erklärte Museumsdirektorin Sabine Wolfram am Freitag. Mit fast 34.000 Besuchern sei die Ausstellung zu Leben und Sterben in Pompeji und Herculaneum ein großer Publikumsmagnet gewesen. Sie war bis Mitte März zu sehen. Auch die aktuelle Sonderausstellung „Home Sweet Home“ zur Archäologie des Wohnens stoße auf viel Zuspruch. Im ersten Monat habe sie schon mehr als 4400 Interessierte angelockt, so Wolfram.