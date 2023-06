Erfurt - Auf einem Firmengelände in Erfurt ist ein Mitarbeiter gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 66-Jährige kam nach dem Sturz am Mittwochmorgen in eine Klinik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 35-jähriger Kollege des Mannes wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Männer sollen auf einer Plattform gearbeitet haben. Der 66-Jährige soll über ein Bedienteil versehentlich einen Kran in Bewegung gesetzt haben - die Plattform, die sich in einer Höhe von 1,70 Meter befand, rutschte dadurch von mehreren Stützen. Der jüngere Mitarbeiter sprang auf den Boden und verletzte sich dabei, der ältere stürzte.

Gegen den 66-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Auch der Arbeitsschutz werde geprüft, sagte eine Polizeisprecherin.