Der Wonnemonat Mai hat die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen gedrückt. Doch regional ist die Entwicklung verschieden - in einigen Regionen wurden gar Anstiege verzeichnet.

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit spiegelt sich in einer Scheibe. Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt ist im Mai leicht gesunken.

Chemnitz - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist im Mai wie erwartet erneut gesunken. Zuletzt waren rund 137.600 Menschen arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rückgang von etwa 1600 im Vergleich zu April, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag informierte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 6,4 Prozent. Die kräftigsten Rückgänge gab es in den Landkreisen Zwickau, Vogtland sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dagegen wurden den Angaben nach in Mittelsachsen sowie den Städten Leipzig und Dresden mehr Arbeitslose verbucht.

Trotz des Rückgangs: Die Arbeitslosigkeit in Sachsen liegt höher als vor einem Jahr. Im Mai 2023 waren knapp 9400 Menschen weniger arbeitslos als zuletzt, die Quote lag um 0,4 Prozentpunkte niedriger. Am Arbeitsmarkt sei die gedämpfte Stimmung der Wirtschaft zu spüren, konstatierte die Vizechefin der Regionaldirektion, Michaela Ungethüm. Die Unternehmen seien zurückhaltender bei der Nachbesetzung oder Ausschreibung von Stellen.

Stichtag der aktuellen Zahlen war der 15. Mai.