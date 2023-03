Chemnitz - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist im März nur geringfügig gesunken. Insgesamt waren zuletzt rund 131.600 Menschen arbeitslos gemeldet, 0,4 Prozent weniger als im Frebruar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Chemnitz informierte. Damit verharrte die Arbeitslosenquote bei 6,3 Prozent. Für die kommenden Monate sind die Fachleute jedoch optimistisch. Für gewöhnlich bringe das Frühjahr positive Impulse für den Arbeitsmarkt, betonte die Vizechefin der Regionaldirektion, Michaela Ungethüm. Am niedrigsten war die Arbeitslosigkeit im Erzgebirgskreis (5,1 Prozent), am höchsten im Landkreis Görlitz (8,6 Prozent).