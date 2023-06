Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt geht weiter zurück

Halle - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Sachsen-Anhalt auch im Juni weiter zurückgegangen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Halle mitteilte, waren rund 80.600 Menschen arbeitslos gemeldet - 400 weniger als noch im Mai. Mit 7,3 Prozent lag die Arbeitslosenquote über der des Vorjahresmonats. Im Juni 2022 hatte sie 6,9 Prozent betragen.

Im Kreisvergleich waren unter anderem in Halle (9,6 Prozent) und Mansfeld-Südharz (9,2 Prozent) besonders viele Arbeitslose registriert. Eher niedrig war der Anteil der Arbeitslosen in der Börde (5 Prozent) und im Harz (5,1 Prozent). Im Vergleich mit anderen Bundesländern lag Sachsen-Anhalt mit dem Wert vom Juni den Angaben zufolge unter denen von Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und gleichauf mit Hamburg.