Arbeitslosigkeit in Niedersachsen steigt weiter leicht an

Die Uhr an der Fassade der Agentur für Arbeit zeigt fünf Minuten vor Zwölf an.

Hannover - Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im Februar im Vergleich zum Januar um 286 auf 268.550 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote liege damit unverändert bei 6,1 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 14.081, die Quote lag damals bei 5,8 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Februar vorlag. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei im Februar saisonal üblich und gehe vor allem auf jüngere Menschen zurück, die ihre betrieblichen Ausbildungen beenden, so die für Niedersachsen und Bremen zuständige Regionaldirektion.