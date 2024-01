Hannover - Die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen ist zum Jahresende 2023 - wie zum Beginn des Winters üblich - noch einmal leicht gestiegen. Insgesamt waren 253.710 Menschen arbeitslos gemeldet, 3570 mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Hannover mitteilte. Die Quote blieb unverändert bei 5,7 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch bei 5,5 Prozent gelegen. Bezogen auf den Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen um 14.755.