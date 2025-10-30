Weil die übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt im Nordwesten eher mau ausfällt, sinkt Zahl der Arbeitslosen nur gering. Studienstart und Ausbildungsbeginn wirken sich aber positiv aus.

Hannover - Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im Oktober leicht gesunken. Im Vergleich zum Vormonat ging sie um 1.785 auf 267.007 arbeitslos gemeldete Menschen zurück, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Die übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt falle in diesem Oktober eher verhalten aus.

Die Arbeitslosenquote ging auf 5,9 Prozent zurück nach 6,0 Prozent im September. Bei den Jüngeren ging die Arbeitslosigkeit wegen Studienbeginns und Ausbildungsstarts wie saisonal üblich deutlich zurück.