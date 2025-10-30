Weil die übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt im Nordwesten eher mau ausfällt, sinkt die Zahl der Arbeitslosen nur geringfügig. Studienstart und Ausbildungsbeginn wirken sich aber positiv aus.

Studienstart und Ausbildungsbeginn wirken sich aber positiv auf den Arbeitsmarkt aus. (Archivfoto)

Bremen - Die Zahl der Arbeitslosen in Bremen ist im Oktober leicht gesunken. Im Vergleich zum Vormonat ging sie um 584 auf 42.888 arbeitslos gemeldete Menschen zurück, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt falle in diesem Oktober eher verhalten aus.

Die Arbeitslosenquote ging auf 11,4 Prozent zurück nach 11,6 Prozent im September. Bei den Jüngeren ging die Arbeitslosigkeit wegen Studienbeginns und Ausbildungsstarts wie saisonal üblich deutlich zurück.