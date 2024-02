Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist im Februar im Vergleich zum Vormonat sowie zum Februar des Vorjahres leicht gestiegen. 85.171 Menschen waren im Februar in dem Bundesland arbeitslos gemeldet und damit 353 mehr als im Januar, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag demnach bei 6,4 Prozent. Das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 3783, die Quote lag damals bei 6,3 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Februar vorlag.