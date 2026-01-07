Im Dezember gab es in Brandenburg mehr Arbeitslose. Insbesondere in witterungsbedingten Branchen fallen im Winter Jobs weg.

Berlin/Potsdam - Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist im Dezember leicht angestiegen. 85.503 Menschen waren im letzten Monat des vergangenen Jahres in dem Bundesland arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Berlin-Brandenburg mitteilte. Das waren 1.230 Arbeitslose mehr als im November und 1.990 mehr als im Dezember 2024. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich jeweils um 0,1 Punkte auf 6,3 Prozent.

„Der Arbeitsmarkt in Brandenburg zeigt zum Jahresende ein Bild, das wir aus

den Vorjahren kennen“, teilte die neue Chefin der Regionaldirektion, Carina Knie-Nürnberg, mit. „Die Arbeitslosigkeit steigt im Winter saisonbedingt leicht an. Vor allem witterungsabhängige Branchen schlagen sich in den Dezemberzahlen nieder.“