Halle - Im Vergleich zum Februar ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt gesunken. So waren im März 2023 insgesamt 84.400 Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 7,7 Prozent, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Halle mitteilte. Im Februar dieses Jahres waren es demnach noch 1300 Meldungen mehr.

Zwar seien im Vergleich weniger Personen arbeitslos gemeldet, in den vergangenen Jahren sei der Rückgang der Arbeitslosigkeit jedoch größer gewesen, sagte der Vorsitzende der Regionaldirektion, Markus Behrens. „Das kann einerseits an der Witterung liegen, der Frühling ist noch nicht durchgestartet, andererseits sind Arbeitgeber aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen vorsichtig bei Neueinstellungen“, sagte er. Zu erwarten sei, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten Wochen weiter zurückgehe.