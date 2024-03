Eine Frau sitzt an einem Schreibtisch in einem Büro und telefoniert.

Erfurt/Eisenach - Die Arbeitslosenquote von Frauen ist nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur niedriger als bei Männern. Während sie bei Männern bei zuletzt 6,2 Prozent lag, habe der Vergleichswert für Frauen 5,7 Prozent betragen, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens, am Freitag in Hörselberg-Hainich. Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke) sagte, Chancengleichheit sei ein Recht der Frauen auch auf dem Arbeitsmarkt. Wer Frauen das verwehren wolle, etwa indem er sie in traditionelle Rollenbilder presse, schade so letztlich auch der Wirtschaft im Freistaat, die vielfach offene Stellen nicht besetzen könne.