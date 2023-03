Halle - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit blickt am heutigen Mittwoch (10.00) auf die Lage des Arbeitsmarkts in Sachsen-Anhalt. Arbeitsmarktexperten rechnen für den Februar mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Bereits jetzt seien die Vorboten der Frühjahrsbelebung zu spüren, hieß es zur Begründung. Die Stellenmeldungen nähmen daher zu.

Während der Wintermonate ruht teils die Arbeit im Freien. Deshalb steigt die Arbeitslosigkeit saisonal zum Jahresende und Jahresbeginn leicht an. Im Januar lag die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt bei 7,8 Prozent, im Dezember bei 7,3 Prozent. Zur Monatsmitte waren im Januar laut Regionaldirektion in Sachsen-Anhalt 85.700 Arbeitslose registriert.