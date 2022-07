Arbeitsagentur vermittelt 1200 Arbeitslose an Tesla

Grünheide - An die seit März eröffnete Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin sind durch die zuständige Arbeitsagentur inzwischen gut 700 Arbeitslose vermittelt worden. Das teilte Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder), am Freitag auf Anfrage mit. Hinzu kamen Arbeitssuchende und Initiativbewerber - insgesamt waren das Freyer zufolge etwa 1200 Menschen, die an den US-Elektroautobauer in Grünheide vermittelt wurden. Das Unternehmen selbst sucht noch mehr Mitarbeitende, darunter Schlosser, Mechantroniker und Industriemechaniker, wie Stellenausschreibungen im Internet zeigten.

Das Werk ist die einzige europäische Fabrik von Tesla-Chef Elon Musk. Das Unternehmen will dort einmal mit 12.000 Mitarbeitern 500.000 Elektroautos im Jahr herstellen. Doch die Produktion ist noch im Aufbau. Kürzlich hatte Musk bestätigt, dass 1000 Autos in der Woche gebaut werden. Bis zum ersten Quartal 2023 sollen es nach dpa-Informationen 5000 sein. Das Tesla- Werk war Mitte Juli zwischenzeitlich in eine zweiwöchige Produktionspause gegangen. Diese sollte zur Wartung der Fabrik genutzt werden, hieß es.