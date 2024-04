Halle - Die Arbeitsagentur will an diesem Dienstag (10 Uhr) die Arbeitsmarktzahlen für April vorstellen. Im März war die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt leicht gesunken. Die Quote lag bei 7,8 Prozent. Insgesamt waren die Arbeitsmarktzahlen in den vergangenen Wochen stabil geblieben.