Berlin - Mit Kundgebungen in mehreren deutschen Großstädten und regionalen Aktionen wollen Dutzende Arbeitgeberverbände am Mittwoch (ab 13.00 Uhr in Berlin) auf die angespannte Wirtschaftssituation aufmerksam machen. Sie fordern unter anderem, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in den Mittelpunkt des Wahlkampfs vor der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar zu stellen, wie es im Aufruf heißt.

Initiator des sogenannten „Wirtschaftswarntags“ ist das arbeitgebernahe Lobbybündnis Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Bei der Kundgebung in Berlin werden unter anderem auch der Spitzenkandidat der Union, Friedrich Merz, sowie Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) erwartet.

Zentrale Forderungen sind eine geringere Steuerbelastung, weniger bürokratische Vorgaben, gedeckelte Sozialabgaben, geringere Energiekosten und mehr Flexibilität im Arbeitsrecht. Die Kundgebungen finden in Berlin, München, Hamburg, Stuttgart und im niedersächsischen Lingen statt. Erwartet werden mehrere hundert Teilnehmer.