Jever - Bei Baumfällarbeiten ist ein 56-Jähriger im Landkreis Friesland ums Leben gekommen. Der tödliche Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstag in Jever, wie die Polizei mitteilte. Der Arbeiter wurde von einem Baum getroffen und lebensgefährlich verletzt. Er wurde zunächst vor Ort behandelt und kam dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen dauern an.