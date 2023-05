Mühlhausen - Beim Einsturz eines Baugerüstes an einem Haus in Mühlhausen ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Der Mann sei bei Abrissarbeiten an dem leerstehenden, baufälligen Gebäude aus etwa sechs Metern Höhe auf die Straße gefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Gerüst sei am Mittwoch bei den Arbeiten ins Wanken geraten und schließlich ebenso wie die Fassade des Hauses teilweise auf die Straßen gestürzt.

Die Polizei sperrte die Straße am Einsturzort zeitweise komplett ab. Die Sicherungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten laut Polizei bis Donnerstag an. Zur Ursache des Unglücks laufen die Ermittlungen.