Ara aus Zirkus in Wittenberg ausgerissen

Wittenberg - Einsatzkräfte der Feuerwehr haben einen aus einem Zirkus ausgebüxten Papageien in Wittenberg eingefangen. Der Ara sei am Freitag auf einen Baum geflogen und habe sich zunächst auch durch gutes Zureden nicht mehr zu einer Rückkehr bewegen lassen, teilte die Stadt am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte hatten den Vogel jedoch vom Baum locken können und brachten das Tier zu seinem Besitzer zurück.