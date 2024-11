Der Meeresspiegel und Wassertemperaturen steigen - wie kann da nachhaltiger Tourismus am Wattenmeer künftig aussehen? Bei einer Tagung in Ostfriesland geben Experten eine eindeutige Antwort.

Bensersiel - Für mehr Klimaschutz im Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer ist aus Sicht von Experten ein engerer Schulterschluss zwischen Tourismus und Naturschutz nötig. „Wir müssen Brücken schlagen – und zwar zwischen Sehnsucht nach Urlaub, authentischen Erlebnissen und der Verantwortung diese Erlebnisse weiter erlebbar machen zu können“, sagte Mario Schiefelbein, Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Nordsee (Tano), beim Weltnaturerbeforum im ostfriesischen Bensersiel (Landkreis Wittmund).

Rund 100 Teilnehmer von Kommunen, Naturschutz, Wissenschaft und Tourismus berieten bei dem Treffen über Herausforderungen und Chancen für den Wattenmeer-Tourismus angesichts der schon zu spürenden Klimaveränderungen.

Der Tourismuswirtschaft in der Region komme beim Klimaschutz eine große Verantwortung zu, sagte Schiefelbein. Es sei wichtig, dies künftig noch stärker zu thematisieren. Die Tourismusbranche könne etwa helfen, Aufklärung und Umweltbildung zu leisten.

Weniger Zugvögel kommen ins Wattenmeer

Der Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Peter Südbeck, hob die klimatischen Veränderungen hervor, die den Lebensraum treffen. „2024 wird das erste Jahr sein, wo die Weltmitteltemperatur oberhalb des in Paris vereinbarten 1,5-Grad-Ziels liegen wird“, sagte er. „Hier am Wattenmeer haben wir diese Marke längst überschritten und in der Arktis, wo ein großer Teil unserer Wattenmeer-Zugvögel ihr Brutzuhause haben, sind wir weit darüber bei 4 bis 6 Grad.“ Weniger Zugvögel kämen in der Folge ins Wattenmeer - diese seien aber ein ganz wesentliches Kriterium des Weltnaturerbe-Titels. Die Küste bedrohten zudem etwa der Meeresspiegelanstieg und intensivere Winterstürme.

Auch Südbeck appellierte daher zu mehr Zusammenarbeit beim Klimaschutz. Zum Schutz des Weltnaturerbes bedürfe es eines gemeinsamen Engagements aller Akteurinnen und Akteure.

Das Weltnaturerbeforum findet seit der Auszeichnung mit dem Unesco-Titel seit 2009 jährlich statt. Die Veranstaltung dient der Information und dem Erfahrungsaustausch, insbesondere innerhalb des niedersächsischen Welterbegebietes.