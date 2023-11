Hannover - Mit geschlossenen Apotheken in ganz Norddeutschland und einer zentralen Kundgebung in Hannover protestieren Apotheker am Mittwoch (12.00 Uhr) gegen Einsparungen und stagnierende Honorare. Die Aktionen sind der Auftakt zu regionalen Protesten im Lauf des Monats November in ganz Deutschland. Die Apothekerschaft kritisiert unter anderem Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), den Apothekensektor zu deregulieren.

Der Landesapothekenverband Niedersachsen sowie die Verbände in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen sich mit der Kundgebung in Hannover für eine finanzielle Stärkung der Apotheken und einen Abbau der Bürokratie einsetzen. Kundinnen und Kunden in den betroffenen Bundesländern können an dem Tag nur auf Notdienstapotheken zurückgreifen. Niedersachsens Gesundheits- und Sozialminister Andreas Philippi (SPD) will als Redner vor den Apothekerinnen und Apothekern auftreten.