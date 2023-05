Rostock/Basdorf - Für eine der ersten wasserstoffbetriebenen Bahnstrecken Deutschlands soll das Energieunternehmen Apex eine Wasserstofftankstelle in Brandenburg planen. Die sogenannte Heidekrautbahn solle künftig mit wasserstoffbetriebenen Zügen auf einer Eisenbahnstrecke im Norden Berlins über Basdorf in den Landkreisen Oberhavel und Barnim verkehren, teilte der Elektrolyse-Spezialist aus Laage bei Rostock am Dienstag mit.

Eine entsprechende Tankstelle solle dazu in Basdorf entstehen. Apex sei als Generalunternehmer für die Planung sowie die Überwachung der Montage zuständig und erwarte dadurch einen Umsatz von etwa 6,9 Millionen Euro. Für die Heidekrautbahn soll ausschließlich sogenannter grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen genutzt werden. Der Zugverkehr soll planmäßig im Dezember 2024 auf der Regionalverkehrslinie RB 27 beginnen. Den Zuschlag für die Züge hatte bereits die Siemens-Tochter Siemens Mobility erhalten.

Apex betreibt nach eigenen Angaben am Flughafen Rostock-Laage bereits seit Oktober vergangenen Jahres die erste Wasserstofftankstelle für den Schwerlastverkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Den notwendigen Wasserstoff produziere das Unternehmen klimaneutral selbst.