Wird Krebs schnell erkannt, steigen oft die Heilungschancen. Doch gerade Männer nehmen Vorsorgeuntersuchungen nicht so oft wahr. Nun gibt es einen neuen Trend.

Erfurt - Thüringer Männer gehen nach Zahlen der AOK Plus häufiger zur Krebsvorsorge. Im Jahr 2024 seien 134.000 Untersuchungen bei Männern durchgeführt worden, teilte die größte Krankenkasse im Freistaat auf Basis von Daten ihres wissenschaftlichen Instituts mit. Das seien 2,2 Prozent mehr als noch 2019. Bei Frauen sei die Zahl seither hingegen um 6,4 Prozent auf 373.000 Untersuchungen zurückgegangen. Während der Corona-Jahre seien es noch weniger gewesen.

„Es ist ein gutes Zeichen, dass die als Vorsorge-Muffel beschriebenen Männer in größerer Zahl zur Krebsvorsorge gehen“, sagte der Vorstand der AOK Plus, Stefan Knupfer. Er hoffe aber, dass auch Frauen wieder häufiger zur Vorsorge gingen. Je früher Krebs erkannt werde, desto höher seien die Heilungschancen.