Antje Grotheer neue Bürgerschaftspräsidentin in Bremen

Bremen - Die neugewählte Bürgerschaft in Bremen hat Antje Grotheer (SPD) mit großer Mehrheit zu ihrer Präsidentin bestimmt. Die 56-jährige Politikerin kam nach offiziellen Angaben in der geheimen Abstimmung am Donnerstag auf 84 Ja-Stimmen. Von den 87 Abgeordneten des Landesparlaments stimmte einer gegen sie, es gab zwei Enthaltungen.

Grotheer übernimmt das Amt von Frank Imhoff (CDU), der die Bürgerschaft in der abgelaufenen Wahlperiode geleitet hatte. Die Juristin war schon 2019 übergangsweise Bürgerschaftspräsidentin gewesen. Zu ihren Stellvertreterinnen sollten Christine Schnittker (CDU) und Sahhanim Görgü-Philipp (Grüne) gewählt werden.