Die Angriffe auf israelische Fans in Amsterdam sorgten international für Entsetzen. In Hannover soll sich ein Redner auf einer Demonstration positiv darüber geäußert haben. Die Polizei ermittelt.

Antisemitische Rufe bei Demo in Hannover

Die Polizei ermittelt nach antisemitischen Ausrufen auf einer Demo in Hannover. (Symbolbild)

Hannover - Bei einer Demonstration in Hannover hat es nach Angaben der Polizei antisemitische Rufe gegeben. Die Einsatzkräfte hätten sofort reagiert und den Redner darauf hingewiesen, derartige Ausrufe zu unterlassen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Der Redebeitrag werde rechtlich geprüft.

Die Polizei verwies auf im Netz kursierende Videos, die Szenen der Demonstration zeigen sollen. Darin ist ein Redner zu hören, der sich positiv über Angriffe auf Israelis in Amsterdam äußert. Die Polizei bestätigte einen Zusammenhang zu den Vorfällen in den Niederlanden nicht.

Angriffe auf Israelis am Rande eines Spiels in der Europa League zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv in der Nacht zum Freitag hatten international Empörung ausgelöst. Vorwiegend jugendliche Täter machten laut Behördenangaben zielgerichtet Jagd auf Israelis.