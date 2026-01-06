Mit gezogenen Waffen verhinderten Polizisten Schlimmeres: Ein Mann soll in Berlin mit einem Messer auf einen Mann losgegangen sein, der einen Davidstern auf seinem T-Shirt und um den Hals trug.

Berlin - Ein Mann soll im Berliner Gleisdreieckpark versucht haben, einen Mann mit einem Messer zu attackieren, der ein T-Shirt mit einem Davidstern sowie eine Kette mit Davidstern sichtbar um den Hals trug. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen den 29 Jahre alten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung erhoben, wie die Behörde mitteilte.

Aufgrund der Umstände und der mutmaßlichen Äußerungen des Angeschuldigten geht die Staatsanwaltschaft von einer antisemitischen Motivation aus. Der 29-Jährige hat sich bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert, hieß es in der Mitteilung weiter.

Polizei stellte sich mit gezogenen Waffen zwischen die Männer

Den Angaben zufolge soll der Angeschuldigte im Juni zufällig auf den 60-Jährigen in dem T-Shirt und mit der Kette getroffen sein. Der Angeschuldigte soll ihn zunächst als Kindermörder bezeichnet haben. Kurz darauf soll der Angeschuldigte ein Messer aus seiner Hosentasche gezogen haben.

Er soll dann auf den Mann – den er aufgrund der Kette als jüdischen Menschen wahrgenommen haben soll – zugelaufen sein und geäußert haben, ihn töten zu wollen, da er als Kindermörder „Blut an den Händen“ habe. Aufgrund des Einschreitens von drei Polizisten soll eine Verletzung verhindert worden sein. Die Beamten stellten sich mit gezogenen Dienstwaffen zwischen die Männer.