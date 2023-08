Antike Büsten kehren an originalen Ausstellungsort zurück

Wolken ziehen über das Schloss Georgium in Dessau-Roßlau.

Dessau-Wörlitz - In den Gartensaal des Schloss Georgium im Gartenreich Dessau-Wörlitz sind vier Büsten zurückgekehrt, die dort einst Teil der Sammlung des Prinzen Johann Georg (1748-1811) waren. Drei der vier Büsten aus Marmor hatte Johann Georg von Anhalt-Dessau nach Angaben der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz 1785 in Rom erworben. Bei der wissenschaftlichen Bearbeitung der Antiksammlung der Kulturstiftung sei erstmals auch die Sammlung des Prinzen - Bruder des Fürsten Franz - untersucht worden. Dabei seien die Büsten in den Depots der Kulturstiftung identifiziert worden.

Die Antiken seien nun als Dauerleihgabe der Stiftung an ihrem originalen Ausstellungsort zurückgekehrt, hieß es. Sie zeigen den Angaben zufolge den Kopf des Serapis, einen jugendlichen Bacchuskopf, den Kopf einer Bacchantin und einen römischen Kaiser als Jupiter mit Ölbaumblattkranz.