Antidiskriminierungs-App kostet in fünf Jahren 300.000 Euro

Berlin - Die Antidiskriminierungs-App des Berliner Senats kostet in der Zeit von 2020 bis 2024 insgesamt mehr als 300.000 Euro und ist in knapp drei Jahren rund 6600 Mal aus dem Internet geladen worden. Wie oft sie für Meldungen für Diskriminierungsvorfälle genutzt wurde, ist jedoch nicht bekannt, da diese Meldungen nicht gezählt werden, wie der Senat auf eine AfD-Anfrage antwortete. Die App „AnDi“ sei „bewusst datenarm konzipiert“ und die Nutzungsdaten würden nicht erfasst. 2024 solle die Nutzung untersucht werden, „um die Funktionalität der App noch besser an die Bedarfe der Nutzenden anzupassen“.

Die Entwicklung der App kostete 2020 laut Senat rund 98.500 Euro. Seitdem werden für „Pflege und Weiterentwicklung“ jedes Jahr zwischen 17.000 und rund 53.000 Euro ausgegeben. Die Kosten 2024 sind mit 70.500 Euro geplant. Die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung erklärt: „Mit der App können Vorfälle von Diskriminierung direkt gemeldet und passende Beratungs- und Hilfsangebote einfach gefunden werden. AnDi steht mit Rat und Tat zur Seite und leitet sicher durch das App-Menü.“