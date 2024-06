Halle - Der Anteil von Schülerinnen und Schülern an Privatschulen ist in Sachsen-Anhalt leicht gestiegen. Im aktuellen Schuljahr besuchen 10,2 Prozent den Unterricht an privaten Schulen, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte.

Damit stieg die Zahl der Privatschüler um 489 im Vergleich zum vorherigen Schuljahr, was einen Anstieg von 2,3 Prozent bedeutet. Der Anteil habe sich im Vergleich zu den Vorjahren kaum verändert, wie es hieß.

Insgesamt gehen etwa 21.600 Kinder und Jugendliche auf die 112 Privatschulen im Land. Unterschiede gibt es zwischen den Schulformen: Der Anteil auf privaten Integrierten Gesamtschulen fällt mit 36,2 Prozent der Schülerinnen und Schüler am höchsten aus.

Bei Förder- und Grundschulen besuchen lediglich 4,1 bzw. 8 Prozent die private Variante. An Gymnasien liegt der Privatschüler-Anteil laut Statistik ähnlich wie an berufsbildenden Schulen bei 12,3 Prozent.