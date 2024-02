Rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in einem Kulturberuf. Die wenigsten davon in Sachsen-Anhalt. Das hat Gründe.

Anteil der Künstler in Sachsen-Anhalt am geringsten

Magdeburg - Der Anteil der Künstlerinnen und Künstler ist in Sachsen-Anhalt bundesweit am geringsten. Wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Kulturindikatoren der Statistischen Ämter der Länder hervorgeht, lag der Anteil der Erwerbstätigen in Kulturberufen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 bei 1,9 Prozent. Bundesweit betrug der Anteil im Schnitt 3,1 Prozent. Bundesländer wie Berlin (8,6 Prozent), Hamburg (6,8 Prozent), Bayern (3 Prozent) lagen demnach deutlich darüber. Auch die Anzahl der Versicherten bei der Künstlersozialkasse ist in Sachsen-Anhalt am geringsten.

Für die Akademie der Künste Sachsen-Anhalt kommen diese Zahlen nicht überraschend. In anderen Bundesländern gebe es viel mehr Fördergelder, um Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen und im Land Sachsen-Anhalt zu halten, sagte Vorstandsmitglied Maria Meinel aus Halle. Derzeit würden gemeinsam mit Kunsthochschulen, Institutionen, Museen und der Landesregierung an einem Runden Tisch Bedarfe ermittelt und Strategien entworfen. „Der Bedarf an Kulturgenuss ist da, nur die Förderung fehlt, da geht die Schere auseinander.“